تنظيم بطولتين للشطرنج وكرة الطاولة في دير الزور

دعماً للرياضة وإعادة تنشيطها وإدخال بطولات جديدة وتنمية مواهب الشباب الرياضية وتدريبهم وتوعيتهم جسدياً وذهنياً نظم الاتحاد الرياضي في دير الزور بطولتين للشطرنج وكرة الطاولة في الصالة الرياضية التي أنشئت مؤخراً في منطقة المعامل في الريف الشمالي لدير الزور.

بطولة الشطرنج شارك فيها، 20 لاعباً، من ريفي دير الزور الغربي والشرقي، حيث تعتبر هذه الرياضة من أكثر الرياضات المنتشرة بين فئتي الشباب والرجال.

ونظمت البطولة "حسب النظام السويسري" للعبة الشطرنج، والتي جرت على سبع جولات، والمدة الزمنية لكل جولة 10 دقائق، وتنتهي كل جولة بفوز أحد المتسابقين وتحسب نقطة للفائز، وعليه يتم جمع النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ومنها يتم اختيار المراكز الأولى في البطولة.

في حين شارك في بطولة كرة الطاولة أربعة فرق، في كل فريق لاعبان، وحصل الفريق الفائز على درع تكريم وميداليات، كتشجيع لمواهبهم.

وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة بطولات هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق سوريا لتنشيط الألعاب الرياضية.

(ع ع)

ANHA