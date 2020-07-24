تنظيم المرأة في الـ PYD يؤسس مجلسه خلال كونفرانسه الأول

عقد المرأة الشابة في حزب الاتحاد الديمقراطي اليوم كونفرانسها الأول التأسيسي بمشاركة 150 مندوبة من اقاليم الجزيرة والفرات وعفرين وذلك في نقابة العمال في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

وحضر الكونفرانس ممثلات عن مؤتمر ستار، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي واتحاد المرأة الشابة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، القت فوزا يوسف الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي كلمة هنأت فيها انعقاد الكونفرانس على المرأة الشابة ضمن حزب PYD وقالت :"بنضال الشبيبة انتفضت ثورة روج آفا وكانوا طليعيين لتنظيم المجتمع، وبفضل مقاومة الشبيبة انتصرنا أمام كل الهجمات العسكرية والسياسية و الاقتصادية".

وأضافت :"أن ثورة 19 تموز انطلقت بروح الشبيبة الذين رفضوا الذهنية السلطوية التي كبدت فكر الشبيبة ولاسيما المرأة التي بفكرهم الحر أسست الثورة التي تنادي بالعدالة والحرية والانسانية".

عن التحديات التي تواجه الشبيبة وثورتهم قالت فوزا يوسف :"بهدف طمس هوية الشعوب في شمال وشرق سوريا يقوم العدو بشتى الوسائل لضرب مكتسبات هذه الثورة، ولاسيما عن طريق استهداف الشبيبة لضرب محرك ومكتسبات وقيم المجتمع فيهم، في المقابل على الشبيبة تنظيم أنفسهم والتسلح بالفكر الحر، ونشر فكر الأمة الديمقراطية بين مكونات المنطقة من العرب والكرد والسريان وغيرها من المكونات لأنها الوسيلة الوحيدة لإبعاد مخططات العدو وحماية ثورة شمال وشرق سوريا".

وختمت فوزا كلمتها بالقول :"لذا نتمنى أن يكون هذا الكونفرانس وسيلة لتنظيم الشبيبة بشكل أفضل ولاسيما المرأة الشابة حتى نؤسس قوتنا النضالية والوقوف أمام الهجمات والتحديات التي تشن على المجتمع والشبيبة ولنحافظ على ثورتنا التي انتصرت بدماء الشهداء".

تلاه قراءة التقرير التنظيمي للمرأة الشابة في حزب PYD والنقاش عليها من قبل الحضور.

وبعدها تم عرض سنفزيون حول دور المرأة الشابة في تنظيم المجتمع، ومن ثم اجريت انتخابات وانتخب 13 عضوة لمجلس المرأة الشابة فيPYD.

واختتم فعاليات الكونفرانس بإصدار عدة قرارات ومخططات مستقبلية لعمل مجلس المرأة الشابة، وهي كالتالي:

القيام بنشاطات والفعاليات من أجل حرية القائد عبدالله اوجلان. تنظيم كل شابات لمناهضة العنف ضد القتل التجاوزات وزواج القاصرات. العمل على نشر وعي وأبعاد الشبيبة عن أساليب الحرب الخاصة. الوقوف ضد الاحتلال التركي ودول داعمة لتركية من خلال نشر مبادئ حرب الشعب الثورية لتحرير كل اراضي التي هي تحت احتلال تركي. العمل والنضال لدفع وتشجيع المرأة الشابة لتدخل الى ساحات سياسية. العمل على بدأ دورات التدريبية لأجل توعية المرأة الشابة من كل نواحي سواء عملي او فكري. دعم المرأة الشابة لتلعب دورها من الثقافة والفن وايضا لتتواجد بلونها الخاص في الرياضة. تشكيل لجنة الاعلام وتدريبها على العمل الاعلامي. على المرأة الشابة لعب دور القيادي في نشر فكر الامة الديمقراطية. تنظيم المرأة الشابة نفسها في مجال ومشاريع الاقتصادية والعمل على تطويرها. على المرأة الشابة تنظيم نفسها على مستوى كل سوريا. من اجل حماية الوطن والمجتمع على المرأة الشابة الانضمام إلى صفوف وحدات حماية المرأة.

(ك ع – ن ع/ل)

ANHA