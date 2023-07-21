تنمية قدرات ومهارات أطفال الشهداء خلال العطلة الصيفية

باشرت لجنة المرأة بمجلس عوائل الشهداء في ديرك، منذ مطلع شهر تموز الجاري، فتح دورات تدريبية لأبناء وبنات شهداء المدينة وقراها (الأطفال)، لتعلم اللغتين (العربية والإنكليزية)، ولتنمية مهاراتهم في الحاسوب.

وتستهدف الدورات التدريبية التي تنظم في مركز آدا التعليمي، ومدرسة سليم حمي، التي ستستمر حتى نهاية العطلة الصيفية، الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 6 و الـ 18 عاماً.

وبلغ عدد الأطفال المسجّلين في دوراتها الأولى 40 طفلاً/ة.

ويتلقى فيها الأطفال دروس اللغة على أيدي مدرسين مختصين باللغتين، خصصتهم الجهة المشرفة، بمعدل ساعة واحدة على مدار 5 أيام في الأسبوع.

وتقدّم اللجنة كامل الرعاية اللازمة والكتب والقرطاسية، وتوصيل الأطفال لمنازلهم بعد انتهاء التدريب.

تهدف الدورات التدريبية، وفقاً للإدارية في لجنة المرأة بمجلس عوائل الشهداء في ديرك، روشن رشيد، وضع برامج تساعد الأطفال على تنمية قدراتهم.

(آ)

ANHA