تنفيذاً لقرار الإدارة الذاتية ...توزيع 12000 سلّة غذائية على الأسر المحتاجة في الرقة

بسبب ظروف حظر التجوّل الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولمساعدة الأسر الفقيرة، وزّع مكتب الإغاثة التابع لمجلس الرقة المدني إدارياً 12000 سلّة غذائية على بعض أحياء المدينة.

وذلك تنفيذاً للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية بتاريخ 29 آذار الجاري، بتوزيع سلل إغاثية على الأسر الفقيرة والمحتاجة، لاعتمادها في قوتها على العمل اليومي في الإدارات الذاتية و المدنية الديمقراطية السبع في شمال وشرق سوريا.

وتحتوي السلل الموزّعة على الأهالي مواد غذائية، وتتم عملية التوزيع بالتنسيق مع كومينات الأحياء، وبإشراف لجنة الصحة وبلدية الشعب، وممثلين عن المنظمات الإغاثية.

وستستمر عملية التوزيع مدة 4 أيام داخل أحياء المدينة ،ثم توزع في الأرياف أيضاً

الإداري في مكتب الإغاثة التابع لمجلس الرقة المدني أحمد الأحمد تحدث عن آلية توزيع المساعدات وسبب توقيتها وقال:" وزّعنا اليوم الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية، استهدفنا من خلالها الأسر الفقيرة والمحتاجة ".

وأضاف: إن مراحل التوزيع تشمل أحياء المدينة بشكل كامل، ثم يتم التوزيع على الأهالي في ريف المدينة".

(سـ)

ANHA