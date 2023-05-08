تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من معتقلي الرأي في إيران

ونقلت وسائلُ إعلامٍ إيرانيةٌ عن محامين قولَهم، إنه لا يمكن إثبات مثل هذه الاتهامات ضد هؤلاء الأشخاص بناءً على الاعترافات القسرية.

من جهتها ندّدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بـ “وحشية” عقوبة الإعدام. وأدانت بشدةٍ استخدام الإعدام لمجرّد إبداء الرأي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الردِّ بجديةٍ على انتهاكاتِ السلطات الإيرانية.

وتزايدت وتيرةُ حملة الإعدامات في إيران، بشكلٍ خاصٍّ عَقب الاحتجاجات التي عمّت البلاد منذ منتصف أيلول سبتمبر الماضي، في خطوةٍ تستهدف الحريات العامة. كما تهدف طهران من خلال هذه العقوبة، لقمع الأصواتِ المعارضةِ المطالبة بالتغيير السياسي.

(سـ)