تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة التعقيم في مخيمي نوروز وروج

وبدأت الحملة الثالثة بتعقيم مخيمي نوروز وروج في ديرك بمادة بيوباغ، بعد انتهاء المرحلة الأولى والثانية والتي شملت تعقيم المؤسسات والمراكز والأحياء الشعبية والسوق المركزي والكراج.

وباشر قسم البيئة في بلدية الشعب في ديرك اليوم السبت بتعقيم مخيمي نوروز وروج.

الإدارية في قسم البيئة في بلدية الشعب في ديرك شيلان محمد قالت إن المرحلة الثالثة من حملة التعقيم تضمنت تعقيم مخيمي نوروز وروج بمادة بيوباغ، وسيتم رش سور المخيم والشوارع الفرعية بين الخيم والساحات الرئيسة في المخيم بشكل كامل.

هذا وكانت المرحلة الأولى من حملة التعقيم في ناحية ديرك بدأت في الـ 25 من شهر آذار الفائت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإدارة الذاتية في كافة إداراتها ومؤسساتها للوقاية من ظهور فيروس كورونا الذي اجتاح معظم دول العالم.

يأتي هذا تزامنا مع استمرار حظر التجوال الذي تطبقه الإدارة الذاتية منذ الـ23 من شهر آذار الفائت.

(كروب/ك)

ANHA