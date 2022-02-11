تنديداً بالمؤامرة الدولية.. هيئة الشباب والرياضة تعلن البدء بفعاليات خيمة الاعتصام

ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام بمناسبة الذكرى السنوية الـ ٢٣ للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والذي يصادف في الـ ١٥ شباط/ فبراير، أعلنت هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة عن البدء بفعاليات خيمة الاعتصام، التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام على التوالي، تحت شعار" " هلموا إلى معركة الحرية، تسقط مؤامرة ١٥ شباط".

وزينت خيمة الاعتصام التي نصبت جانب ملعب 12 أذار بمدينة قامشلو، بصور القائد عبدالله أوجلان، أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، وعرض عدد من كتب القائد أوجلان بثلاث لغات (العربية، الكردية، التركية) منها: (من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية، دفاعاً عن الشعب، لن تستطيعوا حجب شمسنا، رسائل الأمل، منظور نظام الأمة الديمقراطية، مانيفيستو الحضارة الديمقراطية بمجلداته الخمسة، دررّ الكلام، ملحمة الانبعاث).

ومن المقرر أن تتخلل فعاليات خيمة الاعتصام والتي ستستمر لمدة ثلاث ايام على التوالي، إلقاء محاضرات حول المؤامرة الدولية، عرض سنزفويون، عرض للصور الفوتوغرافية للقائد أوجلان، وجمع التواقيع للمطالبة بإزالة حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب".

وألقت اليوم، هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام باللغتين العربية والكردية، أمام خيمة الاعتصام بمدينة قامشلو، اعلنت من خلالها البدء بفعاليات الاعتصام ابتداءً من يوم غد السبت.

وتطرق البيان: "منذ ثلاثة وعشرون سنة والقائد الأممي عبدالله أوجلان يعيش تحت الظلم في سجن إمرالي، القائد الذي وقف بوجه الظلم والاحتلال واللاعدالة ورسم طريق الحياة الحرة للشعب الكردي، وجميع الشعوب المضطهدة، والى هذه اللحظة وضمن هذه الظروف الصعبة لايزال يشير إلى طريق النصر لجميع الشعوب والأمم، وهذا ما جعل النظام الرأسمالي يرى في القائد اوجلان الخطر الأكبر على وجوده وبذلك قام بالمؤامرة الدولية التي شارك فيها 34 دولة".

البيان أكد: "نحن في هيئة الشباب والرياضة نؤكد بأننا سنواجه هذا النظام والاحتلال، ونناضل مع جميع الشباب والشعوب لنكون حلقة من النار لحمايته وهذه دعوتنا لكل الشعوب، وعليه نبدأ بفعاليات خيمة الاعتصام للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وتنديداً بالمؤامرة الدولية عليه".

هذا وسينطلق فعاليات اليوم الأول لخيمة الاعتصام في مدينة قامشلو يوم غد في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً، بمشاركة أهالي مقاطعتي الحسكة وقامشلو، واعضاء هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى اعضاء وعضوات المؤسسات المدنية.

(كروب/آ)

ANHA