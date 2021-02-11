تنديداً بالمؤامرة الدوليّة على القائد.. لجنة الثّقافة والفنّ بالطّبقة تنظّم فعاليّة متنوّعة

وحضر الفعاليّة التي أقيمت في مركز الثقافة والفنّ في منطقة الطبقة، وفدٌ من شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وممثّلون عن الإدارات واللّجان والمؤسّسات المدنية والعسكرية وإدارات المرأة والأحزاب السياسية في الطبقة وريفها، بالإضافة لممثّلين عن لجنة حرّية القائد.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة التّرحيب من قبل الرّئاسة المشتركة للجنة الثّقافة والفنّ علي العلايا.

ومن ثمّ ألقيت كلمة لجنة حرّية القائد في الطبقة، من قبل مثنى عبد الكريم، ممثّل اللّجنة في المنطقة، قال فيها: "إن القائد عبد الله أوجلان لايزال في سجون الاحتلال التركيّ منذ حوالي 22 عاماً، معتقدين أنّهم إذا سجنوا القائد فإنّهم قد سجنوا فكره وفلسفته".

وأردف عبد الكريم: "إنّهم لن يستطيعوا حجب شمسنا والقائد عبد الله أوجلان هو شمس الشّعوب عرباً وكرداً وسريان وآشور".

وأنهى عبد الكريم كلمته بمطالبة المجتمع الدولي ومنظّمات حقوق الإنسان بالضّغط على النّظام التركي من أجل إطلاق سراح قائد الإنسانية عبد الله أوجلان.

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية ضد القائد وعن حياته، ثمّ قدّمت فرقة الثقافة والفنّ في المنطقة مسرحية بعنوان شمس الحقيقة.

ومن ثمّ اختتمت الفعالية بتقديم وصلات غنائية عن القائد أوجلان، من تأليف فرقة درّة الفرات التابعة للمركز الثقافيّ بالطبقة.

(إ)

ANHA