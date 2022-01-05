تنديداً بالهجمات التركية.. اتحاد المرأة الشابة ينصب خيمة اعتصام في الحسكة

تنديداً وردّاً على هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، واستمرارهم بارتكاب جرائمهم المروعة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، نُصبت، صباح اليوم، خيمة اعتصام، بطليعة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الحسكة في حديقة "القائد آبو" الواقع وسط مدينة الحسكة.

وحسب برنامج اللجنة التحضيرية لفعاليات خيمة الاعتصام، فإن فعاليات عديدة ستشهدها الخيمة، على مدار 3 أيام متواصلة، اعتباراً من اليوم.

وشاركت في خيمة الاعتصام عضوات المؤسسات المدنية للإدارة الذاتية، والمؤسسات النسائية، إلى جانب العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة في المقاطعة، والتي زُينت بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام اتحاد المرأة الشابة، وصور الشهداء الذين استشهدوا جراء قصف جيش الاحتلال التركي.

بعد الوقوف دقيقة صمت، بدأت فعاليات اليوم الأول من خيمة الاعتصام، بكلمة ألقتها الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، سما حسن، أكدت فيها أن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي، هي محاولة لإنهاء مشروع الأمة الديمقراطية.

وأضافت سما حسن، ما جرى في كوباني من استهداف جيش الاحتلال التركي للشبيبة الثورية، عبر مسيّراتها، وأدت إلى استشهاد 6 من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة واتحاد المرأة الشابة، لن يثني من عزيمة الشبيبة في شمال وشرق سوريا، وقالت "لا شيء يهزم إرادتنا ما دمنا سائرين على نهج وفلسفة القائد، وسنبقى على هذا النهج وعلى خطا شهدائنا دون كلل أو ملل".

تلتها كلمتان، للإدارية في مؤتمر ستار، جمانا عبيد، والإدارية في اتحاد معلمي مدراس مقاطعة الحسكة نسرين مجدل، أكدتا خلالهما على مواصلة مسيرة المقاومة في وجه أي اعتداء تتعرض له المنطقة.

وأشارتا في حديثهما إلى تخوف دولة الاحتلال التركي من مشروع الأمة الديمقراطية وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، التي تترسخ بشكل أكبر في شمال وشرق سوريا، يوماً بعد يوم، وفشلها في القضاء عليها.

وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام، في هذه الأثناء، بمناقشة الحضور أسباب هجمات جيش الاحتلال التركي وأهدافها في المنطقة، وآلية التنظيم المطلوبة لردع الهجمات، والوقوف في وجه كافة الاعتداءات.

من المقرر أن يعرض في الخيمة بعد فترة الظهيرة، سنفزيون مصور، عن آثار قصف جيش الاحتلال التركي، وعن الشهداء الذين استشهدوا في تلك الهجمات، بالإضافة إلى إلقاء محاضرة عن أهمية الحماية، ودور المرأة في النضال، وتاريخ دولة الاحتلال التركي.

(ن م/أم)

ANHA