تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.. فعالية لشبيبة كوباني

أقامت حركة الشبيبة الثورية فعالية في مدينة كوباني تنديداً بالعزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي.
خبر 2023-06-08T21:22:00 كوباني

وانطلقت الفعالية في ساحة الشهيد عكيد بمشاركة المئات من الأهالي، وذلك تحت شعار "نحو انتصار حرب الحرية وتحرير القائد آبو".

ورفع المشاركون في الفعالية عشرات الرايات التي تحمل صور القائد عبدالله أوجلان كما رددوا شعارات "يحيا القائد آبو".

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وألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات آفاشين مستو كلمة شددت فيها على ضرورة أن يرفع الشعب الكردستاني وتيرة نضاله لتحرير القائد عبدالله أوجلان.

وأكدت بأن تحرير القائد جسدياً واجب يقع على عاتق الشبيبة وعليهم القيام به.

ونددت بصمت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية أمام الإجراءات التعسفية للدولة التركية بحق القائد عبدالله أوجلان وطالبت اللجنة بالقيام بواجباتها في هذا السياق.

(ج م)

ANHA


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