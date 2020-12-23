تنديداً بالعدوان التركي..أهالي الطبقة يستمرّون باعتصامهم لليوم الثاني على التّوالي

لليوم الثاني على التوالي شهدت خيمة الاعتصام التي نُصبت أمس في حديقة المركز الثقافي بالطبقة ، زيارات للجان الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة الى جانب الأهالي المعتصمين.

وخلال الزيارات تمّ إلقاء عدّة كلمات من قبل الوفود ندّدت بمجملها بدور الأمم المتحدة بشكل عام، وبدور روسيا التي تنشر قواتها في المنطقة كضامن لحقن دماء الأبرياء من همجية جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل خاص، مشيرةً الى أهداف أردوغان وأطماعه في المنطقة.

كما أكّدت الكلمات وقوف شعوب المنطقة بكافّة أطيافه خلف قوات سورية الديمقراطية، التي تسطّر أروع الملاحم والبطولات في التصدّي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وطالبت الكلمات الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان ، للتدخّل ووقف المدّ التركي وعدوانه على المنطقة، وتعطّشه للدماء .

ومن المقرّر أن يستمر توافد الأهالي من الطبقة وريفها الى خيمة الاعتصام حتى ساعات متأخّرة من الليل.

(م)

ANHA