تنديدا بتواطؤ PDK مع الاحتلال التركي.. الشبيبة تتوجه الى خيمة الاعتصام

نصب مجلس عوائل الشهداء في اقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا، خيمة اعتصام بجانب معبر سيمالكا الحدودي تنديداً بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا.

وفي اليوم الرابع للاعتصام، تجمع المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة من مدن ومقاطعات إقليم الجزيرة في قرية بروج التابعة لمنطقة الكوجرات للتظاهر ضد خيانة الديمقراطي الكردستاني، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة ونضال قوات الكيريلا.

وانطلقت التظاهرة من قرية بروج سيراً على الأقدام للتوجه إلى خيمة الاعتصام. وبعد وصول المتظاهرين إلى الخيمة كان في استقبالهم المعتصمون في الخيمة وسط زغاريد الأمهات، وتحولت التظاهرة إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا تولهلدان زردشت كلمة قال فيها:" لقد قام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالخيانة مرات عديدة في التاريخ وهو اليوم يعيد ذلك مرة أخرى"

وأضاف زردشت "إن الفاشية التركية تسعى بكل امكاناتها للقضاء على حركة التحرر الكردستاني، إلا إنها فشلت بذلك والآن تسعى الى قطع الطريق على قوات حركة الحرية عبر الديمقراطي الكردستاني ".

وشدد عضو منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا " مستمرون في اعتصامنا وفعالياتنا لمقاومة سياسات الإبادة والاحتلال، وحتى تسليم جثامين الشهداء لذويهم".

وفي نهاية حديثه قال تولهلدان زردشت "حان وقت تحرير القائد عبدالله اوجلان واعلان النفير العام حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية، والقضاء على الخيانة التي ينتهجها الديمقراطي الكردستاني".

(ع ع/ آ )

ANHA