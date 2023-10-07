تناثرت دماؤه على صفحات القرآن الكريم الذي كان يقرؤه

يشن جيش الاحتلال، منذ مساء 4 تشرين الأول، هجمات عبر الطائرات الحربية والمسيّرة والقصف المدفعي، معظم مناطق شمال وشرق سوريا والمنشآت الحيوية والخدمية والصحية.

واستشهد حتى الآن 15 مواطناً، بالإضافة إلى جرح أكثر من 18 آخرين.

من بين الجرحى؛ المواطن سامي نايف النزال (35 عاماً) الذي كان يقرأ القرآن فجر يوم الجمعة في محطة كرداهول التابعة لناحية تربه سبيه في إقليم الجزيرة. حيث تناثرت دماؤه على صفحات القرآن الكريم وظل عدة ساعات ملقى على الأرض؛ نتيجة القصف الكثيف للمنطقة إلى أن تمكنت فرق الطوارئ والأهالي من نقله إلى مشافي مدينة قامشلو بعد عدّة ساعات، والقرآن الكريم الذي تناثرت دماؤه على صفحاته، تم إيصاله إلى منزله.

وهذه جريمة من جرائم الاحتلال التركي ضد مواطني شمال وشرق سوريا.

(ر ر/آ)

ANHA