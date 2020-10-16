تمهيدًا لاختبار منظومة إس-400 ... أنقرة تحظر المجال الجوي قبالة البحر الأسود

أصدرت تركيا إشعارات تحظر دخول المجال الجوي والمياه قبالة البحر الأسود، للسماح باختبارات لإطلاق أسلحة على ما يبدو، اليوم الجمعة، تشمل وحدات منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400"، بعد أسبوع من نقلها إلى المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وبينما اختبرت أنقرة بالفعل نظام هذه الصواريخ أرض/جو العام الماضي، فإن المزيد من التدريبات يمكن أن يؤجج التوتر مع الولايات المتحدة، شريكتها في الناتو، والتي عارضت بشدة شراء المنظومة من موسكو، وذلك لأن هذه المنظومة تهدد أنظمة الدفاع التابعة للحلف.

وردّت واشنطن العام الماضي بوقف مشاركة تركيا في برنامج طائرات إف-35 وهددت بفرض عقوبات عليها، وما زالت الليرة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ أن أظهرت مقاطع مصورة في الصحف المحلية الأسبوع الماضي نقل صواريخ إس-400 إلى الشمال من مواقع قرب أنقرة.

ويحظر إشعار المجال الجوي التركي الطيران في منطقة قرب مدينة سينوب الساحلية لإجراء اختبار رادار وربما إطلاق نار حي لمدة 6 ساعات في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت تركيا أصدرت هذا الأسبوع إشعارًا بحريًّا للتدريب على الرماية وإشعارين آخرين للتدريب العسكري.

وجاء في الإشعارات أن التدريب على الرماية سيجري يومي 16 و17 تشرين الأول/أكتوبر.

ووقّعت تركيا صفقة إس-400 مع روسيا في عام 2017، وبدأت تسلم أول 4 بطاريات صواريخ بقيمة 2.5 مليار دولار في تموز/يوليو العام الماضي، وأجرت أنقرة اختبارات رادار من قبل لكن اختبار إطلاق النار سيكون الأول.

وبعد ظهور مقاطع مصورة لصواريخ إس-400 ونشر تقارير عن الاختبارات المخطط لها، دعا اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في الأسبوع الماضي مرة أخرى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا.

(م ش)