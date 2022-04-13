تمهيداً للاستيلاء عليها وبيعها.. المرتزقة يسحبون الوكالات من ذوي المهجرين في عفرين المحتلة

وحسب مصدر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، فإن مرتزقة الاحتلال التركي بعد سحب الوكالات وإبطال صلاحيتها يقومون ببيع أراضي المهجرين من مقاطعة عفرين المحتلة إلى المستوطنين، وأن عمليات البيع والشراء تتم عن طريق سماسرة من المستوطنين الذين تم توطينهم في المنطقة من قبل سلطات الاحتلال التركي.

وذكر المصدر أن سعر الأشجار يختلف حسب موقع الأرض ويراوح بين 500 إلى 1000 دولار أميركي للشجرة الواحدة.

وتسعى دولة الاحتلال التركي جاهدة إلى تغيير ديموغرافية المدينة وتركيبتها وتهجير من تبقى من سكانها الأصليين من خلال تضييق الخناق عليهم ودفعهم للتهجير بعد اتخاذ إجراءات صارمة وارتكاب جرائم بحقهم.

(ف)

ANHA