تمهيداً لعقد مؤتمره الثاني.. مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل يعقد سلسلة اجتماعات موسعة

حضر الاجتماع الذي عقد في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، عضوات في حزب سوريا المستقبل في قامشلو، ومؤتمر ستار، حيث بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاه إلقاء كلمة من قبل الناطقة باسم مجلس المرأة في قامشلو، زاهدة أحمد، رحبت في مستهلها بالضيوف، ثم تحدثت عن وضع المرأة مع اندلاع الثورة السورية، قائلة: "مع بزوغ الثورة السورية عبرت المرأة عن طموحها بتغيير الاستبدادية الحاكمة، وتبوء مناصب صنع القرار وضمان حقوقها في دستور سوريا المستقبلية وكانت السباقة في تنظيم نفسها وتوحيد كلمتها، ولم تتوان بالتضحية في النضال السياسي والاجتماعي والدفاع عن الذات، والكثيرات منهن قدمن أرواحهن فداء للحرية".

وأضافت: "المرأة المنظمة في المجتمع ذات الإرادة السياسية ينعكس على بناء المجتمع الأخلاقي الديمقراطي، وأساساً لنظام حكم ديمقراطي في سوريا فحينها تكون قادرة على إجراء انفتاح في الفكر المجتمعي وتنشئة جيل واعي صاحب إرادة حرة، وجعل الحزب كيان سياسي يهدف الى حرية المرأة وصاحب برنامج سياسي قوي في حل الأزمة البنيوية في المجتمع".

أشارت زاهدة أحمد إلى رؤية مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، لوضع المرأة سابقاً، بأنه كان مقيداً فكرياً وثقافياً وإعلامياً، وفي ظل تعدد وانتشار الأحزاب السياسية في شمال شرق سوريا، لم تحصل المرأة على حقوقها وحريتها في الحياة، وإنما بقيت تواجه التحديات والصعوبات والذهنية الذكورية المتسلطة، والعادات والتقاليد التي تقيدها وتبعدها عن ساحات العمل الإدارية والسياسية".

لكنها أعادت التأكيد على أن المرأة في شمال وشرق سوريا قاومت، رغم جميع الصعوبات والظروف القاسية المشتتة لنهج المرأة والمهمشة لها، كما عملت على إعطاء وتقوية وزيادة ورفع من مستوى وعي المرأة في كافة مجالات الحياة.

وعاهدت بروح المقاومة وبروح شهيداتنا "نعمل ونستمد القوة من إرادتهن ونضالهن وسنسير على نهج شهيداتنا، وعلى خطى الشهيدة هفرين خلف نمضي ونعاهدهن بالسير على درب النضال لبناء نساء حزبيات إداريات سياسيات يعملن بقوة عزمهن وإرادتهن في سوريا المستقبل".

مهام ومسؤوليات

أما النائبة الناطقة باسم مجلس المرأة في الحزب، إسراء الأحمد، قرأت التوجيهات السياسية الصادرة عن مجلس المرأة العام في حزب سوريا، قائلة: "هذه المرحلة تعتبر مرحلة البحث عن الشركاء والمصالح المشتركة للتحكم بالشرق الأوسط، من خلال خطة التدخل والتغيير التي تسعى قوى الهيمنة العالمية للقيام بها، والتي أخذت تسميات مختلفة بدءاً من "الشرق الأوسط الكبير" إلى "الشرق الأوسط الجديد"، والتي كان عمادها الإسلام السياسي الذي أثبت فشله في الدول التي أرادت إظهاره نموذجاً كتركيا ومصر".

وأضافت: "أصبح مصير النظام العالمي مرهوناً بيد الدول الفاعلة الرئيسية كالولايات المتحدة وروسيا والصين، وأن الصراع والتنافس بين هذه القوى يبين مساحة الاختلاف والاتفاق على عدة ملفات، فالقوى المهيمنة التي تعمل على إدارة مصالحها عبر تفاهمات بينية جعلت من الشرق الأوسط مسرحاً لتنافسات السياسة الخارجية والمساومات الجيوسياسية"، مبينة أن جميع المؤشرات تدل على أن الشرق الأوسط ما زال بعيداً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وحول المستجدات الحاصلة على الساحة السورية، علقت إسراء الأحمد، على ذلك: "ما يحدث اليوم على صعيد الساحة السورية هو تلاعب القوى الخارجية والداخلية من أجل حماية مصالحهم المشتركة، كما أن ما يجري في إدلب يعتبر مؤشراً على تفاهمات بين القوى الإقليمية، إضافة لما تم في المناطق المحتلة من مظاهرات واحتجاجات شعبية وإحراق للعلم التركي مطالبين بعدم المصالحة مع النظام الأسد مرة أخرى".

وأوضحت أن مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل، ومن خلال رؤيته للواقع المعاش، يقع عليه مهام ومسؤوليات كبيرة أمام هذه المرحلة المفصلية من عمر الأزمة السورية، "إذ يتطلب منا مستويات سياسية وقيادة حكيمة وإستراتيجية نسوية وطنية ديمقراطية جامعة".

وأفادت "منذ سنتين عملنا على ترسيخ مبادئ وأهداف المجلس وآلية عمله عبر التنسيق والتدريب والتواصل الدوري للوصول إلى تنظيم قوي قادر على قيادة المرحلة والتمثيل السياسي في العملية السياسية، وفي الساحة الاجتماعية وعلى كافة المستويات الإدارية، وبذلك حققنا جزءاً من نضالنا التنظيمي في المجلس، وما زلنا نواجه التحديات التي تعيق استمرارية عملنا بالمستوى المطلوب، نتيجة للقوالب المترسخة في بنية المجتمع والسياسات المطبقة على المرأة من قبل العائلة والمجتمع من عادات وتقاليد".

ثم تم مناقشة الوضع التنظيمي لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمدينة قامشلو، الذي كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

تحضيرات لعقد المؤتمر العام الثاني لمجلس المرأة

وحول سبب عقد هذا الاجتماع، أشارت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، إلى بدء مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بعقد أول اجتماع موسع له ضمن سلسلة اجتماعات مقرر تنظيمها قبل عقد المؤتمر العام الثاني لمجلس المرأة في الحزب.

ولفتت إلى تزامن تاريخ هذا الاجتماع مع اليوم العالمي للتضامن مع مقاومة كوباني، وما أبدته الشعوب المحبة للسلام والمحبة للديمقراطية من تضامنها مع مقاومة كوباني، قائلة: "نحن مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل نقول للعالم أجمع أننا بخطوتنا الأولى هذه، وفي هذا اليوم بأننا مع السلام وإنهاء الحرب، وعلى جميع السوريين التفاوض من أجل حل الأزمة السورية على الرغم مما تمر به المنطقة من هجمات من قبل الاحتلال التركي".

وأكدت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، على هامش الاجتماع لوكالتنا، "نحن نساء حزب سوريا المستقبل نعلن عن استمراريتنا في العمل، وتنظيم أنفسنا كنساء سوريات بأننا قادرات على بناء سوريا المستقبل، وفق رؤية نسائية سورية بهوية وطنية جامعة، وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(كروب/ي م)

ANHA