تمديد مدة الإحصاء السكاني في مركز مقاطعة الحسكة

دخلت عملية الإحصاء في مدينة الحسكة "مركز المقاطعة"، يومها الثالث، بعد أن بدأت السبت الفائت من قبل مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع هيئة التربية والتعليم والرؤساء المشتركين للكومينات.

في متابعة للعملية، أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، لوكالتنا استمرار عملية الإحصاء، وتمديد مدة العملية لحين الانتهاء من المسح السكاني بشكل كامل.

وأرجع سبب عدم تمكنهم من الانتهاء في الوقت المحدد إلى الكثافة السكانية في المدينة.

هذا ويقوم بعملية الإحصاء في الحسكة، نحو700 معلم/ة، بالإضافة إلى أعضاء مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، والرؤساء المشتركين للكومينات.

وجاءت عملية إحصاء مدينة الحسكة "مركز المقاطعة"، استكمالاً لعملية الإحصاء السكاني في مدن ونواحي المقاطعة، بعد الانتهاء من إحصاء المناطق الشمالية والغربية "الدرباسية، زركان، وتل تمر" في الـ 24 من أيار/مايو الفائت، ومن المناطق الجنوبية والشرقية للمقاطعة "الهول، والشدادي، ومركدة، والعريشة، والدشيشة" في الـ 30 من الشهر نفسه.

(أم)

ANHA