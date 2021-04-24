تمديد هدنة وقف إطلاق النّار في حي طي حتّى يوم غدٍ الأحد

وبحسب مراسلنا ونقلاً عن القادة الميدانيين في حي طي، فإنّ القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا مدّدت الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار التي انطلقت منذ مساء يوم أمس الجمعة.

وأشار مراسلنا إلى أنّ مدّة الهدنة الجديدة ستستمرّ حتّى صباح يوم غد الأحد الساعة الـ10.00 صباحاً، وذلك لاستكمال المباحثات بين الأطراف الثلاث؛ قوى الأمن الداخلي وحكومة دمشق والشرطة العسكرية الروسية بوساطة قوات سوريا الديمقراطية.

وأفاد مرسلنا من حي طي أنّ القادة الميدانيّين في قوى الأمن الداخلي خاطبوا عناصرهم في مناطق التّماس، وأكّدوا على التمديد عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية.

(إ)

ANHA