تمديد حالة الحظر في إقليم الجزيرة لمدة أسبوع آخر

أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة تمديد الحظر في الإقليم لغاية 27 آب، وشددت على ضرورة التزام الأهالي بالقرارات الصادرة لدرء انتشار فيروس كورونا.
خبر 2020-08-19T13:02:00 مركز الاخبار

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة اليوم، تعميمًا، أوضحت من خلاله: "مع زيادة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وحفاظًا على سلامة الأهالي ومنع الانتشار أكثر، قررت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة التالي:

ـ تمديد الحظر الذي أعلن في السادس من تموز لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الخميس 2020/08/20ولغاية 2020/08/27

ـ يسمح بالإضافة لما استُثني من قرار الحظر الأولي محال الصرافة والحوالات بفتحها يومي الأحد والأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا إلى السادسة مساء.

ـ يسمح لمحال الصناعة بفتحها من الساعة الثامنة صباحًا الى السادسة مساء.

ـ يجب على جميع أصحاب المحال المسموح بفتحها الالتزام بلبس الكمامات والقفازات ومنع التجمع داخل المحال تحت طائلة المحاسبة، تصل إلى إغلاق المحل.

ـ نهيب بأبناء شعبنا الالتزام بالقرارات والتدابير الوقائية حفاظًا على سلامتهم.

(أ ب)

ANHA


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