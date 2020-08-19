تمديد حالة الحظر في إقليم الجزيرة لمدة أسبوع آخر

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة اليوم، تعميمًا، أوضحت من خلاله: "مع زيادة انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وحفاظًا على سلامة الأهالي ومنع الانتشار أكثر، قررت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة التالي:

ـ تمديد الحظر الذي أعلن في السادس من تموز لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الخميس 2020/08/20ولغاية 2020/08/27

ـ يسمح بالإضافة لما استُثني من قرار الحظر الأولي محال الصرافة والحوالات بفتحها يومي الأحد والأربعاء من الساعة الثامنة صباحًا إلى السادسة مساء.

ـ يسمح لمحال الصناعة بفتحها من الساعة الثامنة صباحًا الى السادسة مساء.

ـ يجب على جميع أصحاب المحال المسموح بفتحها الالتزام بلبس الكمامات والقفازات ومنع التجمع داخل المحال تحت طائلة المحاسبة، تصل إلى إغلاق المحل.

ـ نهيب بأبناء شعبنا الالتزام بالقرارات والتدابير الوقائية حفاظًا على سلامتهم.

(أ ب)

ANHA