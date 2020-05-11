تمديد حالة الحظر ضمن مناطق شمال وشرق سوريا إلى ما بعد عيد الفطر

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قرر حمل الرقم / 42/، مددت بموجبه فترة حظر التجوال، تحسباً لمنع ظهور وتفشي فيروس كورنا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتضمن القرار عشرة بنود وهي على الشكل التالي:

1ـ بتمديد فترة حظر التجوال بشكل جزئي اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 12/5/2020 ولغاية نهاية عطلة العيد

2ـ تبدأ فترة حظر التجوال من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي

3ـ يسمح لكافة المحلات وكافة المهن بالفتح من الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء

4ـ يسمح بحركة التنقل والعبور ووسائط النقل الجماعي العام والخاص بالعمل داخل وخارج المدن وبين الادارات مع مراعات قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي

5ـ يبقى دوام العاملين في مؤسسات الادارة بالذاتية معلقاً حتى نهاية عطلة عيد الفطر بااستثناء اقطاعات الخدمية والصحية وبعض العاملين الذين ترتأي الادارة ضرورة دوامهم وبالتناوب

6ـ تبقى المعابر مغلقة لحين صدور قرار من الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا

7ـ يمارس الناس طقوسهم الدينية في الجوامع ودور العبادة في الأسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي

8، تبقى المقاهي – المطاعم الكافتيريات المدارس والجامعات مغلقة طيلة فترة الحظر

9ـ يستثنى من هذا القرار مقاطعة الحسكة بسبب ظهور حالات اصابة بالفايروس سابقاً على ان تتخذ الاجراءات المناسبة من قبل أدارة الجزيرة حسب تطورات الوضع.

10ـ يبلغ هذا القرار من يلزمه بتنفيذه.

(كروب/أ ب)

ANHA