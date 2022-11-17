أكّدت دولة الاحتلال التركي، اليوم الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "وفقاً للأحكام الحالية" المعتمدة منذ تموز، حسب ما أفاد مسؤول في دولة الاحتلال لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الاتفاق سيبقى سارياً وفقاً للأحكام الحالية لمدة 4 أشهر".

ومن جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم الخميس، إن "اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في تموز سيمدد 120 يوماً أخرى".

ووصف ذلك الأمر بأنه "خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء العالمية"، حسب وكالة رويترز.

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن ترحيبه باتفاق جميع الأطراف على التمديد، حيث قال في بيان "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود، لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

وأضاف إن الأمم المتحدة "ملتزمة تماماً بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية".

(م ش)