تلف في المحاصيل والحصادات لن تعمل جراء الحصار

تشدد حواجز حكومة دمشق حصارها على مقاطعة الشهباء التي تأوي مهجري عفرين وسكان الشهباء، وتمنع مرور المواد الأساسية إلى المقاطعة.

قطاع الزارعة الذي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المجتمعي، تضرر بشكل كبير جراء الحصار، وحسب لجنة الزراعة في المقاطعة، فإن 30 % من الأراضي الصالحة للزراعة لم تزرع جراء الحصار، لفقدان المواد اللازمة للزراعة وارتفاع أسعارها.

في حين تحوّلت نسبة 10 % من الأراضي التي كانت تزرع مروية إلى بعلية، لعدم توفر المازوت الخاص بالري.

وتتطلب الأراضي المزروعة بطريق الري، كمية كبيرة من المازوت لتشغيل محركات سحب وضخ المياه، وعدم توفرها يسبب ضرراً كبيراً في الزرعة وتلفها، وبالتالي حدوث كارثة في المنطقة.

إلى جانب ذلك، ارتفع سعر الأسمدة بشكل كبير، حيث وصل سعر اليوريا (46%) إلى 45 دولار للكيس الواحد (50 كغ)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية للكروم والخضروات للتر الواحد 100 ألف ليرة سوريا والمبيد الحشري (الإسباني) لـ 240 ألف ليرة سورية لنصف اللتر.

وحسب لجنة الزراعة في المقاطعة، ستتجه المنطقة نحو كارثة في القطاع الزراعي، إذا استمر الحصار، وإن المحاصيل الزراعية لهذا الموسم ستتلف، وذلك لعدم استطاعة المزارع ريها، وعدم توفر مادة المازوت لجنيها عبر الحصادات.

وأعلنت هيئة الإدارة المحلية والبيئة في 27 من نيسان الجاري، عبر بيان لها، توقف كافة مولدات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن المنطقة، جراء نفاد مادة المازوت المستخدمة في تشغيل المولدات التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.

(سـ)

ANHA