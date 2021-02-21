طلبة: اللغة هي وجود وهوية وقيم

التظاهرة نظمتها لجنة تعليم وتدريب المجتمع الديمقراطي بمناسبة اليوم العالمي للتعلم باللغة الأم، شارك فيها آلاف الطلبة الذين تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى في حديقة الشهيدة آرين ميركان في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب.

وانطلق الطلبة باتجاه القسم الغربي للحي مرددين الشعارات التي تنادي بحرية التعلم باللغة الأم ولافتات كتب عليها " اللغة هي وجود وهوية وقيم، حماية اللغة الأم هي حماية المجتمع، وحدتنا لغتنا".

وبعد وصول الطلبة إلى ساحة الشهداء غرب الحي والوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ألقيت كلمتان من قبل كل من الإدارية في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي روجين قرندل وعضوة اتحاد الطلبة لينا محمد.

الكلمتان شددتا إلى أهمية اللغة في بناء الحضارات ونشأتها وازدهارها، إلى جانب وصفها أداة للتواصل بين سائر بقاع المشرق والمغرب وهويةً تفيد بتعريف شعب بأكمله.

وتطرقت الكلمتان إلى ممارسات جيش الاحتلال التركي في المناطق المحتلة عبر فرض اللغة التركية على الشعوب غير التركية، واصفةً ذلك بالجريمة النكراء بحق الشعوب.

كما طالبت المجتمع الدولي بحماية حقوق جميع الأطفال والطلبة في العالم ومنحهم حقهم في التعلّم باللغة الأم، دون إكراههم على تعلّم اللغات لا صلة لهم بها.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي اليوم العالمي للغة الأم وتدعو إلى حماية هذا الحق من الانتهاك.

(م-ع / م)

ANHA