طلبة شمال وشرق سوريا يشترون القرطاسية المدرسية

أعلنت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا بدء الدوام في كافة مدارسها، في العاشر من شهر أيلول الجاري.

وحسب الهيئة، فقد بلغ عدد الطلبة في شمال وشرق سوريا 863 ألفاً و388 طالباً وطالبة، ويبلغ عدد المعلمين 43 ألفاً و99 معلماً ومعلّمة، فيما يبلغ عدد المدارس 4 آلاف و130 مدرسة بينها 379 مدرسة جرى ترميمها وإعادتها إلى الخدمة هذا العام.

ويستعدّ الأهالي لإرسال أولادهم إلى المدارس واستقبال العام الدراسي الجديد من خلال شراء القرطاسيّة المدرسيّة كالحقائب، الدفاتر، الأقلام، والزي المدرسي وغيرها من اللوازم لهم.

وحسب بائعي هذه اللوازم المدرسية، تراوح أسعار الحقائب بين 25 و115 ألفاً، وأسعار الدفاتر بين 7 و30 ألفاً، والزي المدرسي بين 30 و120 ألفاً، وارتفعت أسعار هذه اللوازم بشكل ملحوظٍ مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعود إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

(س ب/ر)

ANHA