طلبة قسم الأدب واللغة الكردية: سنحمي إرث جلادت بدرخان

ويصادف الـ 15 من شهر أيار من كل عام يوم اللغة الكردية، وذلك تيمناً باليوم الذي صدرت فيه أول مجلة بالأحرف الكردية، وهي مجلة هاوار الصادرة في 15 أيار عام 1932.

وبالصدد التقت وكالة أنباء هاوار مع عدد من طلبة معاهد الشهيدة فيان آمارا قسم الأدب واللغة الكردية في مقاطعة الشهباء، الذين اعتبروا هذا اليوم يوماً تاريخياً بالنسبة للشعب الكردي.

الطالب أحمد حسن الذي يدرس قسم الأدب الكردي في معاهد فيان آمارا هنأ الشعب الكردي بهذه المناسبة، وأضاف: "يُعتبر هذا اليوم بالنسبة للشعب الكردي يوماً قيّماً، ففي هذا اليوم وُضع الأساس للغة الكردية، فالكثير من اللغات تستمد غناها من مفردات اللغة الكردية، فجذر هذه اللغة يأتي من اللغة الآرية والتي تُعتبر من اللغات العريقة في العالم، وتُعتبر اللغة الكردية من اللغات الجبلية التي تحدثت بها المجتمعات البشرية الأولى، فلهذه اللغة مكانة في المجتمعات الشرق أوسطية".

من جهتها نوهت طالبة قسم الأدب واللغة الكردية زيلان بازيكو إلى أنهم يحاولون إحياء اللغة الكردية من خلال تعلمهم لها: "من خلال دراستنا بلغتنا الأم نحاول أن نحييها من جديد بعدما تعرضت على مر سنين طويلة للصهر، فالدولة التركية تحاول بشتى الوسائل فرض اللغة التركية على الشعب الكردي من خلال ممارساتها اللاأخلاقية، ولأن اللغة هي وجودنا فنحن بإحيائها وتعلمنا لقواعدها وأدبها نحمي وجودنا".

وعاهدت زيلان على السير على خطا جلادت علي بدرخان والحفاظ على إرثه: "نحن أحفاد جلادت علي بدرخان نعاهد على حماية الإرث الذي قدمه لنا، ونحن الطلبة يجب علينا توعية مجتمعنا بأهمية لغتنا والمحافظة عليها وممارستها في حياتنا".

كما وتطرق طالب قسم الأدب واللغة الكردية أحمد شيخو إلى سبب اختياره دراسة هذا القسم: "اتخذت قراري بدراسة الأدب الكردي لأنني أدركت مدى أهمية هذه اللغة بالنسبة لي، خاصة أن هذه اللغة تتعرض للهجمات من قبل الدول الغاصبة".

ولفت شيخو إلى أنه سيعلّم ما اكتسبه للطلبة: "وبعدما أتخرج سأعلّم الطلبة ما اكتسبته من معارف خلال السنتين اللتين درستهما في المعهد".

(ك)

ANHA