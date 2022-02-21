طلبة ناحية شيراوا ينظمون مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم

نظمت، اليوم هيئة التربية والتعليم في ناحية شيراوا التابعة لإقليم عفرين، مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم.

تجمع المئات من الطلبة، على الطريق الرابط بين قرية إبين وعقيبة وزيارة التابعة لمقاطعة عفرين.

وحمل الطلبة يافطات كتب عليها" نريد أن نحيا حياة كريمة على أرضنا وبلغتنا"، " من حق أي إنسان أن يتعلم بلغته الأم"، " لغتنا هي وجودنا".

وانطلقت المسيرة نحو مخيم العودة بترديد الطلبة شعارات تحيي اللغة الكردية وتحيي القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصول المسيرة إلى المخيم وقف الطلبة دقيقة صمت، وهناك بارك العضو في مجلس ناحية شيراوا، حنيف سيدو حلول يوم اللغة الأم، وقال: " نبارك هذا اليوم العالمي على عموم الشعب الكردي، وكل إنسان يتمسك بلغته ويثبت وجوده بها".

وتابع سيدو:" هذا الشهر كان بمثابة يوم أسود للشعب الكردي، لأن المؤامرة الدولية نفذت بحق القائد أوجلان فيه، وذلك لمحاولة إمحاء الوجود الكردي وطمس الهوية الكردية وعلى رأسها اللغة الكردية التي تعتبر أساس وجود أي شعب".

وختم سيدو حديثه بالقول: "مهما حاولت الدول المهيمنة إنهاءنا وإنهاء ثقافتنا ولغتنا لن نستسلم وسننتصر بمقاومتنا".

ومن جانبه تحدث الإداري في هيئة التربية والتعليم لناحية شيراوا، عبد الرحمن آل حسن، عن إرادة الطلبة التعلم بلغتهم الأم رغم القصف العنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته للناحية.

وقال آل حسن" أردنا أن تكون المسيرة هنا لنثبت لجميع العالم أننا لن نتخلى عن لغتنا، وعن أرضنا وحقوقنا".

وانتهت المسيرة بعقد المعلمين والطلبة حلقات الدبكة على وقع الأغاني التراثية الكردية.

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ANHA