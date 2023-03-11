طلبة مقاطعة عفرين والشهباء مصممون على مواصلة التعليم رغم الظروف الصعبة

بدافع الحرص على سلامة الطلبة من انهيار المدارس في الشهباء؛ نتيجة تضررها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وتأثرت به مناطق عدة في سوريا، نصبت هيئة التربية والتعليم لإقليم عفرين 55 خيمة في مدرسة الشهيد، عكيد ومدرسة الشهيد، كندال.

وأكد مهندسون كشفوا على مدرسة الشهيد، عكيد للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في ناحية الأحداث، ومدرسة الشهيد، كندال للمرحلة الابتدائية والإعدادية في قرية تل قراح، أنها خرجت عن الخدمة؛ بسبب التصدعات.

في هذا الصدد، قالت الإدارية في هيئة التربية والتعليم بالشهباء، عروبة خليل "نصبنا الخيم لمواصلة التعليم فيها، وحرصاً منا على سلامة الطلبة، ريثما يتم ترميم المدرستين".

وأضافت: "ستؤثر درجة الحرارة العالية على الطلبة ضمن الخيم الصفية إلى حدّ ما، بالإضافة إلى الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء، ومنع دخول المواد الأساسية إليها، ناهيك عن هجمات الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة".

وبيّنت "أصر ذوو الطلبة على مواصلة التعليم على الرغم من الظروف غير الملائمة، حتى ولو كانت ضمن الخيم، وهذا محل تقدير واحترام".

ولفتت "نحاول التخفيف عن الطلبة، عبر زيادة حصص الدروس الترفيهية، مثل الرياضة والموسيقى".

بدوره، قال الطالب إبراهيم أحمد، "نعاني ظروفاً صعبة ضمن الخيم الصفية، إلا أن هذا لن يكون عائقاً أمام مواصلة تعليمنا، لأن هدفنا الوصول إلى مجتمع ثقافي متطور".

وأشار أحمد "أن الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء وهجمات الاحتلال التركي المستمرة عليها وظروف النزوح الصعبة في المنطقة يزيد من معاناة الطلبة في إكمال تعليمهم".

(ل م)

ANHA