طلبة جامعة روجآفا يعبّرون عن مقاومة عفرين بمعرض للوحات فنية

ويصادف يوم غد الخميس، الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينة عفرين، في 18آذار/مارس 2018، وذلك بعد مقاومة بطولية أبدتها وحدات حماية الشعب والمرأة، طيلة 58 يومًا من الهجمات المسترة للاحتلال التركي.

وتناولت اللوحات المعروضة، رسومات للشهيدتين أفستا خابور، وبارين كوباني، اللّتين استشهدتا أثناء مقاومة العصر بوجه الاحتلال التركي.

كما جسّدوا في لوحاتهم شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً للسلام، وكانت شاهدة على همجية القصف التركي، فاللوحات أشارت إلى أنّ لون الزيتون الأخضر تلوّن بلون الدم، في إشارة إلى المجازر التي ارتكبتها تركيا بحق البشر والشجر في عفرين.

وبهذا الخصوص أكد رئيس قسم الفنون الجميلة في جامعة روج آفا، خالد فتاح، أنّ هذه الفعالية التي نظمناها اليوم هي بصدد الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينة عفرين.

وأوضح فتاح أن "المقاتلين يدافعون عن أرضهم بحمل السلاح، بينما نحن نعبّر عن نضال ومقاومة المقاتلين عبر اللوحات والألوان".

تابع: "هذه اللوحات تم العمل عليها منذ شهر تقريبًا، تحتوي على 4 لوحات زيتية، 4 مائية، 4 باللونين الأبيض والأسود"، مشيرًا إلى أن طلاب السنة الأولى والثانية والثالثة هم من قاموا برسم هذه اللوحات.

من جهتها، قالت الطالبة والمشاركة في معرض اللوحات، سولين أوسي، إنّ هذا المعرض جاء بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال مدينة عفيرين. وأضافت: "أن أساليب النضال مختلفة ولا تقتصر على السلاح، وبدورنا نعبر عن نضالنا بالريشة والقلم".

وحول ما تناولته لوحة سولين من حبات الزيتون المتفرقة واختلاف ألوانها، أوضحت أنها "تُعبّر عن هجمات الاحتلال التركي لمدينة عفرين، وكيف تفرقت حبات الزيتون جراء قصف الاحتلال للمدينة".

والجدير بالذكر أن الفعاليات مستمرة في هذا الصدد، فمن المزمع أن توقد الشبيبة الثورية اليوم، في مزار الشهيد دليل صاروخان شموعًا لاستذكار شهداء مقاومة العصر.

(ي م/ل)

ANHA