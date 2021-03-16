طلبة جامعة روج آفا يدعون إلى إعلان نفير عام من أجل معرفة وضع القائد أوجلان

ومع انتشار تلك الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت كردستان تحركًا سريعًا من مختلف الشرائح الاجتماعية للمطالبة بالكشف الفوري عن وضع القائد عبد الله أوجلان.

وفي هذا السياق، أوضح زيور شيخو، صحفي وطالب في قسم الأدب واللغة الكردية، أن المعلومات التي نشرت مؤخرًا حول وضع القائد أوجلان مقلقة، وقال: "على الشعب الكردي ومناصري الحرية أخذ هذه المعلومات على محمل الجد".

وأكد شيخو أن الشعب الكردي يناضل منذ مدة في إطار حملة "حان وقت الحرية"، وعلى إثرها بدأ المعتقلون السياسيون في تركيا إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم، وتابع: "المطلوب الآن من الشعب الكردي والكردستاني إعلان نفير عام".

ونوّه شيخو إلى أن الشعب الكردي والديمقراطيين، ومنذ سماع الأنباء الأخيرة حول وضع القائد أوجلان، باشروا التحرك لمعرفة حقيقة هذا النبأ، وقال: "نقدم نقدنا الذاتي لأننا تركنا القائد أوجلان وحده في إمرالي كل هذه المدّة".

ودعا شيخو الشعب الكردي في كردستان وأوروبا والعالم للخروج إلى الساحات والمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان. وأضاف: "أوجلان هو ملهم الحرية، هو الذي عرّف الشعب الكردي بقضيته، هو هوية الشبيبة والشعب الكردي".

بدورها، أشارت سلافا حاج محمد، طالبة في قسم الأدب واللغة الكردية، إلى أن: "القائد أوجلان يمثل الوجود الكردي، وبدون فكره وفلسفته لن يستطيع الكرد تحصيل حقوقهم".

وأكملت سلافا حاج محمد بالقول: "اليوم أنا أدرس الأدب الكردي في جامعة روج آفا، وهذا بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

سلافا حاج محمد أكدت أنّ الوقت قد حان للانتفاض ضد السياسات التي تمارس بحق الكرد في شخص القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "أوجلان بنضاله منحنا الهوية، وعرّف الشعب الكردي بعراقته".

(م)

ANHA