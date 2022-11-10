طلبة جامعة كرميان يواصلون تظاهراتهم احتجاجا على سوء ظروفهم الاقتصادية

قالت وكالة روج نيوز إن طلبة جامعة كرميان، يواصلون تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي أمام بوابة الجامعة، مطالبين حكومة جنوب كردستان، التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بوضع قانون لدفع المنح الشهرية وزيادتها.
خبر 2022-11-10T16:03:00 مركز الأخبار

تظاهر طلاب جامعة كرميان، اليوم الخميس، أمام الجامعة، وأغلقوا مدخلها وقاطعوا قاعات الدراسة مطالبين بتحقيق مطالبهم، وأبرزها إقرار قانون لدفع المنح الشهرية بشكل ثابت، وزيادة هذه المبالغ، ومطالب أخرى، حسب وكالة روج نيوز.

ونقلت الوكالة عن طالب مشارك في المظاهرة قوله إن "المظاهرات ستتواصل على التوالي حتى تستجب الحكومة لمطالب الطلبة".

ويطالب طلبة جامعة كرميان وحلبجة وجمجمال حكومة جنوب كردستان، بإقرار قانون يلزم وزارة المالية والتعليم بدفع المنح الشهرية بصورة مستمرة، بالإضافة إلى زيادة المبالغ المخصصة لهم، وتقليل أجور الدراسات المسائية، وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية.

(س ر)


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