طلبة جامعة كرميان يواصلون تظاهراتهم احتجاجا على سوء ظروفهم الاقتصادية

تظاهر طلاب جامعة كرميان، اليوم الخميس، أمام الجامعة، وأغلقوا مدخلها وقاطعوا قاعات الدراسة مطالبين بتحقيق مطالبهم، وأبرزها إقرار قانون لدفع المنح الشهرية بشكل ثابت، وزيادة هذه المبالغ، ومطالب أخرى، حسب وكالة روج نيوز.

ونقلت الوكالة عن طالب مشارك في المظاهرة قوله إن "المظاهرات ستتواصل على التوالي حتى تستجب الحكومة لمطالب الطلبة".

ويطالب طلبة جامعة كرميان وحلبجة وجمجمال حكومة جنوب كردستان، بإقرار قانون يلزم وزارة المالية والتعليم بدفع المنح الشهرية بصورة مستمرة، بالإضافة إلى زيادة المبالغ المخصصة لهم، وتقليل أجور الدراسات المسائية، وتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية.

(س ر)