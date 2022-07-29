طلبة جامعة بريمن عن استهداف القياديات جيان وروج وبارين: هدف الهجوم القضاء على قلب الثورة

وبعث طلبة جامعة بريمن الألمانية رسالة لطلبة جامعة روج آفا بخصوص هذا الموضوع، جاء في نصّه:

"إن الهجوم على جامعتكم أثناء انعقاد مؤتمر ثورة المرأة وبحضوركم يجعلنا عاجزين عن الكلام. نحن حزينون وغاضبون وليس بمقدورنا الكلام.

أثّر الخطاب الذي ألقته جيان تولهلدان في ملتقى المرأة الذي عُقد في الذكرى السنوية العاشرة لثورة روج آفا فينا بشدّة. أقل ما يمكننا القيام به هو نشر كلماتها وأقوالها وكشف من قام بإنهاء حياتها. قام جهاز الدولة الاستعمارية للدولة التركية بشنّ هجوم يغلب عليه الهيمنة الذكورية (النظام الأبوي) علناً. وقد كان هدف هذا الهجوم القضاء على قلب الثورة والنضال في سبيل مجتمع حر.

أرادوا بهذا الهجوم عرقلة التبادل الحر للأفكار في جامعة روج آفا والتحدّث بلغة الإرهاب.

ليس بإمكاننا أبداً تخيّل وضعكم، ولكننا نرسل لكم تعازينا العميقة. إنكم في عقولنا وقلوبنا.

نحن ممتنون؛ لأنّه أتيحت لنا فرصة التبادل الفكري في هذا العصر، وتمكّننا من فهم أمور عديدة منكم بهذه المناسبة. ونرغب بإخباركم أنّنا معكم، وأنكم لستم وحدكم. أنتم تقاتلون في سبيل مجتمع حر، لكنّكم تخوضون النضال من أجلنا جميعاً. ونحن نحترم شجاعتكم وقوتكم.

نعرب عن تضامننا ودعمنا لزملائنا الطلبة ومجتمع روج آفا. كما نبدي تضامننا مع جيان تولهلدان وروج خابور وبارين بوتان وجميع الشهداء".

في الـ 22 من تموز الجاري استهدف طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي القايديات جيان وروج وبارين على الطريق الواصل بين قامشلو وتربه سبيه ما أدى استشهادهن.

قوبل الهجوم التركي بردود فعل مستنكرة وفعاليات مختلفة طالبت بمحاسبة الدولة التركية المحتلة.

(ر)

ANHA