طلبة حلب يستذكرون شهداء مجزرة تل رفعت

في تاريخ 2 كانون الأول عام 2019، ارتكب جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مجزرة بحق أهالي عفرين في ناحية تل رفعت، والتي راح ضحيتها 10 مدنيين، بينهم 8 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين.

وبهذا الخصوص، أصدر طلبة مدرسة أنطوان أسود اليوم، بياناً، لاستذكار شهداء مجزرة تل رفعت، حضره عشرات الطلاب والطالبات.

ورفعوا صور الأطفال الذين استشهدوا في مجزرة تل رفعت التي ارتكبها مرتزقة جيش الاحتلال التركي، ويافطات كتب عليها "حقنا أن نعيش بحرية، لا للقتل الأطفال، انتقامنا سوف يكون بناء مجتمع حر وديمقراطي، نحن براعم الطفولة".

وقرئ البيان من قبل المعلمة في لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي، كوليزار علو، باللغة الكردية، أما باللغة العربية فقرئ من قبل الطالبة روليانا حسن.

وجاء في نص البيان:

"لن ينسى في التاريخ ذكرى المجزرة الشنيعة التي حدثت منذ سنتين بحق الطفولة والإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال التركي بحق مهجري عفرين، وخاصة أطفال تل رفعت، في الثاني من شهر كانون الأول عام 2019، كان يوماً ماطراً بدموع الأهالي، حيث قام مرتزقة تركيا باستهداف الأطفال الأبرياء الذين كانوا يلعبون في الشارع، وفجأة تحولت أصوات ضحكاتهم ومرحهم إلى صراخ وهلع.

كما تحولت أجسادهم إلى أشلاء. وذهب ضحية هذه المجزرة المروعة 8 أطفال، ورجلين مسنين، بالإضافة إلى من فقد بصره أو ساقه ومنهم من خسر حياته.

ألم يكتفِ الاحتلال التركي من سفك الدماء في عفرين المحتلة، بل يواصل جرائمه بحق الأطفال والإنسانية، وسط صمت المنظمات الإنسانية والدولية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال، وحتى يومنا هذا تتعرض مناطق الشهباء بشكل شبه يومي للقصف دون تحرك المجتمع الدولي.

ونحن، باسم لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في حلب، نتقدم بأحر التعازي لعوائل الشهداء ولذوي الأطفال. ونجدد مطالبتنا بوقف العدوان التركي على مناطقنا وخروج الاحتلال التركي من أرضنا، ونطالب جميع المنظمات الحقوقية بأداء دورها في وقف العنف ضد المدنيين العزل والأطفال الأبرياء".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحيي الشهداء.

(ع س/ ل م)

ANHA