طلبة عفرين يتظاهرون احتجاجاً على مطالب المجلس الوطني الكردي

وشارك في التظاهرة العشرات من طلبة مخيم برخدان وأعضاء حركة تعليم المجتمع الديمقراطي لمقاطعتي عفرين والشهباء، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "اللغة التي حافظ عليها أجدادنا سنحميها بأروحنا"، "إن كنتم كرداً لماذا تسعون الى صهر اللغة الكردية"، "الوحدة باللغة والثقافة، إن كنتم كرد... فماهي لغتكم".

وبدأت التظاهرة من أمام مدخل مخيم برخدان واتجهت نحو ساحة مدرسة المخيم، وسط ترديد شعارات تحيي اللغة الكردية ومقاومة عفرين وترفض مطالب المجلس الوطني الكردي بإيقاف التعليهم بلغتهم الأم.

وتجمع المتظاهرون في ساحة المدرسة، حيث قرأت شيلان آلا العضوة في حركة تعليم المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين بياناُ جاء فيه:

"قدم الشعب الكردي تضحيات كبيرة لأجل إثبات لغته الأم والتعليم بها، والآن فإن الآلاف من الطلاب والتلاميذ يدرسون اللغة الكردية وهذا حق شرعي وأبداً لا يتناقض مع القوانين الدولية.

وأضاف البيان "باسم المعلمين والمعلمات والطلاب في إقليم عفرين ندين هذا العمل والموقف بشدة، وعلى كل من يحاول بأن يكون طرفا في هذه المؤامرة أن يراجع نفسه وكرديته وألا ينفذ مخطط أعداء الكرد."

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي اللغة الكردية ومقاومة العصر.

(كروب/ك)

ANHA