طلبة عفرين يساندون طلبة جامعة اكدنيز

في الـ 22 من الشهر الجاري قامت مجموعة متشددة مؤلفة من ٣٠ شخصاً، بالهجوم على ثلاثة طلبة كرد مسببين لهم جراحاً، وحدث الهجوم في حرم جامعة اكدنيز في أنطاليا.

قامت حركة الطلبة الديمقراطية في معهد الشهيدة فيان أمارا بإصدار بيان عبرت فيه عن دعمها ومساندتها لطلبة جامعة اكدنيز.

وقرأ البيان الإداري في حركة الطلبة الديمقراطية لإقليم عفرين، غاندي علو، وقال:

" لم تشبع الدولة التركية الفاشية والعنصرية يوماً من سفك دماء الكرد. و هجوم 22شباط الجاري يؤكد أن الدولة التركية تواصل ممارسات القتل، الإبادة والإنكار بكل قدراتها وإمكانياتها. إن هذا الهجوم يستهدف الثقافة، اللغة، الأدب والوجود الكردي. حيث أن الهدف الرئيسي هو تهميش الوجود الكردي بشكل عام. في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ترتكب فيها الدولة التركية الفاشية انتهاكاتٍ كهذه بحق الطلبة الكرد. إننا نلاحظ كيف يتوحد الأعداء ويصبحون أصدقاء عندما يتعلق الموضوع بالملف الكردي .في الحقيقة إن العشرات من الشباب، الأطفال والأمهات الكرديات يصبحن هدفاً لهذه الانتهاكات والاتفاقيات القذرة. وهذه المرة تم تنفيذ الهجوم في جامعة اكدنيز من قبل ٣٠ شخصاً ضد ثلاثة طلاب كرد. جرى هذا الانتهاك أمام أعين رجال الشرطة، العساكر، المحاكم، الهيئات وكامل البرلمان التركي. حيث كان الطلبة الكرد هدفاً مباشراً لطلقات رجال الشرطة، المافيا والجمعيات المتشددة التابعة لـ(AKP)و(MHP).

إننا بصفتنا طلبة معهد الشهيدة فيان أمارا ندعم طلبة جامعة اكدنيز. ونستنكر بشدة ممارسات حكومة (AKP)و(MHP) الفاشية بحق الكرد. ونتمنى الشفاء العاجل لزملائنا الطلبة".

(ر خ)

ANHA