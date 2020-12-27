طلبة عفرين يخرجون في مظاهرة تنديداً بالهجمات التركيّة على عين عيسى

ونظّمت حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين بالتّنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين تظاهرة، تجمّع خلالها المئات من طلّاب وطالبات إقليم عفرين في ساحة بازار، وسط ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كُتب عليها "الوقت وقت الحرية"، "تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحيا مقاومة قوات الدفاع الشّعبيّ".

وانطلقوا من الساحة مردّدين الشّعارات التي تحيّي مقاومتي حفتانين والمضربين عن الطعام في سجون السلطات التركيّة، وجابوا أحياء ناحية تل فعت.

وعند وصول المتظاهرين إلى الدوّار الرئيس في النّاحية، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ قرأت العضوة في حركة الطلبة الديمقراطيين لإقليم عفرين ريم دادا، بياناً باللّغة الكرديّة.

البيان استنكر وبأشدّ العبارات الصمت الدولي حيال العدوان الذي يشنّه الاحتلال التركي ومرتزقته على بلدة عين عيسى، مؤكّداً أنّ تلك الهجمات لن تصل إلى مرادها باحتلال مناطق أخرى من روج آفا.

كما ندّد البيان بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية لتطلعات أبناء الشعب الكردي عبر مدّ يد العون للمحتل التركيّ لشنّ هجمات على قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان.

ودعا البيان في ختامه جميع الشبيبة إلى النّضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركيّ، والمحافظة على مكتسبات ثورة روج آفا التي تحقّقت بدماء الشهداء.

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي ترفض الخيانة، وتحيّي المقاومة والنضال.

(آ ر/إ)

ANHA