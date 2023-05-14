طلبة عفرين في الشهباء يحتفلون بيوم اللغة الكردية

بمناسبة يوم اللغة الكردية 15 أيار، نظّمت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين الشهباء اليوم، حفلة في ساحة مخيم برخدان التابعة لناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حضرها طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ومعلمي مدرسة مخيم برخدان، وعلّقت في الساحة صور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى الإدارية في مخيم برخدان، زاخو حسين، كلمة هنّأ فيها الجميع بمناسبة يوم اللغة الكردية.

وشدد على ضرورة الحفاظ على اللغة الأم التي أشعلت ثورة الشعوب في كردستان من هجمات القوى الاستعمارية المحتلة لكردستان.

وبعدها قدّمت عدة فرق في مدرسة مخيم برخدان، فقرات غنائية ورقصات فلكلورية، لتنتهي الاحتفالية بعقد حلقات دبكة على واقع الأغاني.

(ف)

ANHA