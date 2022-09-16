طلب جديد من محامي وعائلة القائد عبدالله أوجلان للقائه في سجن إيمرالي

تقدّم شقيق القائد عبد الله أوجلان محمد أوجلان ‏ومحاميه مظلوم دينج ‏وشقيق عمر خيري كونار علي كونار وشقيق حاميلي يلدرم بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش مليحة جتين بطلب جديد إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة للقاء بذويهم.

وبنفس الهدف، تقدمت العوائل بطلب عبر مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة إلى إدارة سجن إمرالي ذو الحراسة المشددة العالية نموذج الحرف (F).

المحامون يقدمون الطلب مرتين في الأسبوع من أجل اللقاء مع القائد اوجلان، ويتم رفض طلبهم بشكل كيفي من قبل السلطات ولا ترد عليه.

كان آخر لقاء للقائد أوجلان مع عائلته في 25 آذار 2020، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع شقيقه محمد أوجلان، كما صرح محمد أن هذه المكالمة قد تم قطعها بعد إجرائها لمدة خمسة دقائق فقط.

والجدير بالذكر أن محامو القائد عبد الله اوجلان ريزان ساريجا ونوروز أويصال قد التقيا معه بعد 8 سنوات في 2 ـ 22 أيار، وفي 12 ـ و18 حزيران وفي 7 آب عام 2019، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتم الرد على جميع طلبات المحامين من أجل اللقاء بالقائد أوجلان.