طلب جديد من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي؛ إبراهيم بيلمز وراضية أوزتورك وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي، اليوم طلباً جديد إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بموكليهم؛ عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش. في وقت دخل فيه انقطاع الاتصال بين المحامين والموكلين عامه الثالث.

هذا ولم ترد أي معلومات عن وضع القائد عبد الله أوجلان ورفاقه بأي شكل من الأشكال، منذ 25 آذار 2021.

ويتقدّم المحامون كل أسبوع بطلبين من أجل اللقاء بموكلهم القائد أوجلان، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم.

(ل م)