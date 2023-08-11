طلب جديد لزيارة إمرالي

تقدّم، اليوم، شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج، بطلبٍ جديدٍ إلى النيابة العامة الجمهورية في بورصة ومديرية سجن إمرالي بغية الالتقاء به.

كما تقدّم ذوو المعتقلين الثلاثة الآخرين في سجن إمرالي، شقيق المعتقل عمر خيري كونار، علي كونار، شقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين أيضاً بطلبٍ للمؤسستين المعنيتين للالتقاء بهم.

عدم ورود أي معلومات منذ 29 شهراً

ولا ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ الـ 25 من آذار عام 2021، فيما يتقدّم محاموه بطلبين أسبوعياً للالتقاء به لكن لا استجابة حتّى الآن.

(ر)