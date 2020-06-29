طلعت يونس: تكاتف الشعب لحماية أمنه الغذائي

نظمت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة حفلًا لتكريم لأعضاء قوات حماية المجتمع والمرأة، في صالة سيران شرق مدينة قامشلو، لقيامهم بدورٍ ريادي في حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق.

وحضر الحفل التكريمي المئات من أعضاء قوات حماية المجتمع، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس وممثلي هيئات الإدارة الذاتية.

وأثنى طلعت يونس خلال الحفل التكريمي على الجهود التي بذلتها قوات حماية المجتمع بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وأبناء الشعب في حماية المحاصيل الزراعية في إقليم الجزيرة، وقال: "بانتشاركم في جميع المدن والقرى ساهمتم في حماية الأراضي والموسم الزراعي".

وأوضح طلعت يونس أن هناك جهات معادية تحاول ضرب مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا، والأمن والاستقرار المتوفر، وقال: "الإرادة الاجتماعية التي تكونت من خلال تكاتف أبناء جميع المكونات كانت كفيلة بردع كافة المحاولات المعادية".

ونوه يونس: "شكّلنا نموذجًا ديمقراطيًا بتوحيد جميع أبناء شعوب المنطقة، وبهذا شكّلنا النموذج الحقيقي لسوريا ديمقراطية، واتخذنا من مبدأ الحماية الذاتية أساسًا لنا، ونموذجاً لحماية أرضنا وشعبنا".

ومن جانبه تحدث نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد محمود محمد قائلًا إن الاقتصاد يشكل البنية الرئيسة لأي مجتمع، وخلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها سوريا حاولت دولة الاحتلال التركي إضرام النيران في محاصيل الأهالي لتكبديهم خسائر اقتصادية.

وأشاد محمود بوحدة وتكاتف الأهالي مع مؤسسات الإدارة الذاتية أمام الهجمات التعسفية لإفشال مساعي الاحتلال التركي في سلب ونهب خيرات أبناء المنطقة، وشكر الجهود التي بذلتها قوات حماية المجتمع في الحفاظ على مكتسبات الأهالي.

أثبتنا حقيقة الشعوب الثورية

عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف أوضحت أن قوات حماية المجتمع ساهمت في تقليل الخسائر هذا العام، وقالت: "بجهودكم كانت نسبة الخسائر هذا العام ضئيلة، مقارنة بالعام الفائت، وبهذه الخطوة أثبتنا حقيقة الشعوب الثورية".

وشددت فوزة يوسف على ضرورة توحيد كافة فئات المجتمع لصفوفها، وقالت: "علينا أن نكون متمسكين بوحدتنا لصد جميع الهجمات التي تستهدف مجتمعنا الذي يناضل من أجل حريته".

وفي ختام الحفل التكريمي قدمت الإدارة الذاتية دروعاً تكريمية إلى الإداريين في قوات حماية المجتمع.

(ي م-س ر/ أ ب)

ANHA