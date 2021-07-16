طلعت يونس: ثورة 19 تموز أصبحت نموذجاً للحرية والديمقراطية في عموم العالم

تحت شعار "جرحى ثورتنا هم شهداؤنا الأحياء"، نظم مجلس مقاطعة الحسكة احتفالية لجرحى الحرب، بمناسبة الـ 19 تموز، وتقديراً لعظمة الشهداء وتضحياتهم ضمن ثورة روج آفا، وذلك في صالة سلكو الواقعة بحي خمشان في مدينة الحسكة

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شارك في الاحتفالية عدد من جرحى الحرب، ومستشارة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، جيهان خليل، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، والرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، سمر عبد الله وخبات سليمان.

وخلال كلمة لها في بداية الاحتفالية، باركت سمر عبد الله ذكرى انطلاقة الثورة على مكونات شمال وشرق سوريا وأسر الشهداء والمقاتلين.

وجاء في كلمتها "من عظمة ومقاومة وتضحيات جرحانا، الذين هم قدوتنا، نستمد العزيمة والصبر على مواصلة النضال".

وبدروه قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، في كلمة "إن ثورة روج آفا أصبحت نموذجاً للحرية والديمقراطية في عموم العالم".

وبيّن يونس أن عدو إرادة الشعوب في المنطقة ومشروع الأمة الديمقراطية يحاول إفشال المشروع الديمقراطي، لكننا سنتصدى له ونفشل كل مخططاته، بفضل تكاتف كافة المكونات في المنطقة.

وعاهد يونس، في نهاية كلمته، بالسير على خطا الشهداء، ومواصلة النضال حتى تحرير الأراضي المحتلة، وتابع "نحن جاهزون للتضحية بأغلى ما نملك، لكي نعيش بحرية، لكننا لا ولن نقبل أن تكون أرضنا محتلة، ولا نقبل السياسات القمعية التي تحاول إبادة شعبنا، وسنحمي مكتسباتنا التي تحققت بفضل أبنائنا الشهداء من أجل سوريا ديمقراطية".

ثم قدمت فرقة تولهلدان التابعة لمركز الخابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة، عروضاً من الغناء وسط عقد حلقات الدبكة.

(سـ)

ANHA