طلعت يونس: تحرير المناطق المحتلة من أولويات الإدارة الذاتية

نظمت مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم استذكار لـ 11 شهيدًا، استشهدوا خلال أعوام متفرقة في شمال وشرق سوريا وضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية.

المراسم التي نظمت في المركز الثقافي، جنوب غرب الناحية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة أسماء الشهداء من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا، دنيا إسماعيل.

وثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، كلمة، استهلها بأن استذكار الشهداء والتحلي بروح المقاومة والنضال هو السبيل لتحقيق آمال الشهداء التي هي آمال الشعب في تحقيق الحرية.

طلعت يونس أشار إلى أن شهادة كل شهيد تمثل قصة وملحمة بطولية لأبناء منطقة شمال وشرق سوريا من خلال استمرارهم في النضال.

طلعت يونس أكد في نهاية حديثه أن تحرير المناطق المحتلة من أولويات الإدارة الذاتية وشعوب المنطقة، ووفاءٌ لدماء الشهداء الذين استشهدوا فداء لتراب وطنهم.

بعدها عرض فيلم وثائقي تناول صورًا ومشاهد من مقاومة وكفاح الشهداء، وفي نهاية الاستذكار تم قراءة وثائق الشهادة وتوزيعها على عوائل الشهداء.

ANHA

(آ د)