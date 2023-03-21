طلعت يونس: بروح هذا اليوم سنبني سوريا ديمقراطية

هنأ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، في نوروز مدينة قامشلو الذي نظم في ساحة نوروز بلدة هيمو، تحت شعار (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال)، وانضم إليها الآلاف من مكونات المنطقة، القائد عبد لله أوجلان والشعب الكردي والكردستاني ومقاتلي الحرية وقوات الحماية والشعوب التواقة للحرية بمناسبة عيد نوروز.

وأوضح طلعت يونس: "من هذه الساحة التي لطالما رفع فيها العم يوسف كلو شارة النصر، نستذكر كل شهداء الحرية ونبارك عليهم نوروز 2023، وبروح شعلة نوروز الذي أوقدها كاوا ومظلوم نبارك مقاتلينا، ونؤكد أنه بروح نوروز هذا العام سنحرر القائد أوجلان جسدياً وننهي الاحتلال من أرضنا".

وأضاف يونس "في هذه المرحلة، تتوسع مقاومة شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة وشمال وشرق سوريا من أجل الحرية والديمقراطية، ورفعوا وتيرة نضالهم ومقاومتهم لأعلى المستويات لإيقاد شعلة نوروز ضد السلطة والاحتلال وجعلوا كل ساحات كردستان ساحات للمقاومة والانتفاضة ضد القوى المحتلة التي تمارس حرب إبادة ضد شعبنا".

طلعت نوّه إلى سياسات القوى الرأسمالية والسلطوية الممارسة ضد الشعوب، بالقول: "كما اتفقت القوى الرأسمالية والسلطوية ضد إرادة الشعوب عبر التاريخ، اليوم يعيدون ممارستهم للإبادة والاحتلال ضد شبعنا، ومثال على ذلك استهداف المرتزقة والاحتلال لشباننا الذي أوقدوا شعلة نوروز في عفرين واستشهاد أربعة مواطنين، فهذا مثال للإرهاب والاحتلال والسلطة ضد إرادة شعبنا".

اتخاذ موقف ضد الشوفينية

طلعت يونس بارك نوروز على شعب روجهلات كردستان الذي انتفض لتحقيق الحرية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وحيّا مقاومة شعب باكور كردستان ضد الإرهاب والشوفينية وسياسات الإبادة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد الشوفينية للدولة التركية.

وعبّر طلعت يونس عن دعمهم لشعب باكور كردستان، وأكد على ضرورة اتخاذ شعب باشور كردستان لموقف صارم تجاه السياسات التي تدخل في مصلحة الاحتلال، وتحقيق الوحدة الكردية ضد الاحتلال ومساندي الاحتلال.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس أكد أن مشروع الإدارة الذاتية هو حل للأزمة السورية، وقال: "بروح نوروز سنبني سوريا ديمقراطية".

(س أ/آ)

ANHA