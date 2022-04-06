طلعت يونس يتحدث لوكالتنا اليوم عن الأهداف من بناء الجدار والخطر المحدق بالمجتمع الإيزيدي

منذ منتصف آذار المنصرم، يبني الجيش العراقي جداراً فاصلاً على الحدود بين شنكال وشمال وشرق سوريا، ويؤكد مراقبون أنه يهدف إلى حصار شنكال وفصل منطقتين تنتهجان الإدارة الذاتية الديمقراطية وأخوة الشعوب.

برنامجنا الذي يُبث عصر اليوم، سيتمحور حول الهدف الخفي لبناء الجدار، والمشاركين فيه، والخطر الذي يحدق بالمجتمع الإيزيدي في شنكال ومساعي المتآمرين لضرب مكتسباتهم التي حققوها بفضل مقاومتهم ـ ومنها إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية ـ وخشيتهم من توسع المشروع الديمقراطي في المنطقة، والتدخل التركي الواضح في شأن باشور والعراق.

هذا وسيبث البرنامج عصر اليوم، الساعة 17.00 بتوقيت قامشلو، ويمكن متابعته على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا:

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(سـ)