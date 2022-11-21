طلعت يونس يدعو حكومة دمشق لأداء مسؤولياتها في حماية الأراضي السورية

جاء حديث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، تعليقاً على الهجمات الجوية لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

يونس عدّ الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة واستهدافها للأهالي من الشهباء وصولاً إلى ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم مراسلنا عصام عبد الله، استمرارية لسياسات الإبادة التي تتبعها تركيا ضد شعوب المنطقة.

لفت يونس الانتباه إلى أهداف الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "تأتي هذه الهجمات بهدف ضرب المشروع الديمقراطي في المنطقة، وكسر إرادة شعبنا المقاوم"، مضيفاً: "تتذرع الدولة التركية بين الحين والآخر بالحجج لمواصلة هجماتها وارتكاب المجازر ضد شعبنا".

'سننتقم لدماء شهدائنا وشعبنا'

وانتقد يونس الصمت الدولي تجاه الهجمات والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعب المنطقة، مبيناً: " على المجتمع الدولي توضيح موقفه تجاه هذه السياسات والمجازر".

يونس دعا أهالي المنطقة للالتفاف حول مكتسباتهم وإدارتهم الذاتية ودعم مقاتليهم (قوات سوريا الديمقراطية) ضد كل أشكال الهجمات والسياسات التي تنتهج ضد المنطقة، وأضاف: "كما قاومنا بقوتنا وإرادة شعبنا ضد هذه السياسات قبل الآن، واتخذنا نهج المقاومة أساساً لثورتنا، سنواصل هذا النهج ضد الهجمات التركية مرة أخرى، وننتقم لدماء شهدائنا وشعبنا".

كما دعا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، حكومة دمشق للقيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه سياسات الاحتلال وخروقاته بحق الأراضي السورية، لحماية الحدود والشعب السوري.

(س أ/ك)

ANHA