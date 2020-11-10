طلال محمد: محاولة إضعاف PKK تعني محاولة إضعاف الكرد

يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسة التصعيد ضد حركة التحرر الكردستانية بالتوازي مع الهجمات التركية المستمرة على كردستان.

وبلغ التصعيد ذروته مع تصريحات أطلقها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني في 2 تشرين الثاني، وقال: "ينبغي عليهم (أي مقاتلي قوات الدفاع الشعبي) ترك المناطق التي احتلوها بقوة السلاح!!".

الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني طلال محمد، ذكّر بأن" حزب العمال الكردستاني حزب كردستاني ذو إرث تاريخي، وقدّم الآلاف من الشهداء من أجل الشعب الكردي والقضية الكردية، وقدّم الدعم لكافة أجزاء كردستان، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك".

وأضاف: "التاريخ شاهد على كيفية دفاع حزب العمال الكردستاني عن شنكال أثناء هجمات مرتزقة داعش عام 2014، وكيف دافع عن أبناء روج آفا وشمال وشرق سوريا أثناء هجمات مرتزقة داعش".

وأشار محمد إلى أن حزب العمال الكردستاني يناضل منذ 50 عاماً من أجل القضية الكردية في باكور كردستان وتركيا، قائلاً: "وجود حزب العمال الكردستاني في أي بقعة من جغرافيا كردستان حق طبيعي".

واعتبر الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني التصعيد الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حشد قواته في منطقة غاري في باشور كردستان" مخططات ومؤامرات من أجل محاصرة حزب العمال الكردستاني لإضعافه".

وقال محمد: "أي إنجاز يحققه الشعب الكردي يقف خلفه حزب العمال الكردستاني، والجميع يعلم أن الحزب يناضل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الكردي، وإضعافه يعني إضعاف الشعب الكردي".

(أ ب)

ANHA