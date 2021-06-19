تشكّل ما يسمى "الائتلاف الوطني السوري" في تشرين الثاني 2012، أثناء اجتماعات المعارضة في العاصمة القطرية الدوحة، ويدّعي "الائتلاف" أن هدفه الرئيس دمقرطة سوريا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيدق في يد دولة الاحتلال التركية، والمظلة السياسية لمرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني السوري" التابعين لدولة الاحتلال، واللذين ارتكبا أفظع الجرائم بحق السوريين.

مجلس سوريا الديمقراطية كان قد قال في بيان له يوم أمس "بعمل مجرمو "الائتلاف" في كل مستويات الانحطاط حتى صاروا في الحضيض ، وعبروا عن إفلاسهم بوقاحة شديدة مع اقتراب اللقاء بين "بايدن – أردوغان" وبدأوا الإساءة لمشروع سوريا الديمقراطية عبر العبث بأمن المدنيين، وهدفهم هو تشويه بطولات قوات سوريا الديمقراطية، حيث جاءت جريمتهم هذه المرة عبر استهداف مستشفى في عفرين وارتكاب مجزرة بحق المدنيين الأبرياء، لتسارع وسائل إعلامهم الحاقدة بتوجيه الاتهام إلى "قسد" بالتزامن مع مطالبة ممثلي "الائتلاف" لمُستخدميهم باحتلال مزيدٍ من الأراضي السوري".

′الائتلاف السوري سبب رئيسي في إطالة أمد الأزمة السورية′

وفي هذا السياق صرح الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، طلال محمد، لوكالتنا أن "الائتلاف" هو أداة بيد دولة الاحتلال التركي، ويطبّق سياساتها حيال مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "إن الائتلاف السوري هو السبب الرئيس لإطالة أمد الأزمة السورية".

وأوضح طلال محمد أن السياسة التي كانت ترغب تركيا تطبيقها عبر مرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، الآن تحاول تنفيذها سياسياً عبر "الائتلاف"، وقال: "على الائتلاف تغيير اسمه من الائتلاف السوري إلى الائتلاف التركي".

ولفت محمد الانتباه إلى الجرائم التي ارتكبت في المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، كالهجوم الذي شُن على مشفى عفرين قبل اجتماع الناتو في 15 حزيران الجاري، ونوّه إلى أن الهدف الرئيس من هذه الجرائم اتهام قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "الجميع يعلم أن قوات سوريا الديمقراطية لا تقوم بهذه الأعمال، وأدلت القوات ببيان للرأي العام وأكدت عدم صلتها بالهجوم الذي حصل".

وبيّن محمد أن الجرائم التي ارتكبت مؤخرًا في المناطق المحتلة، ومحاولات إحداث فتنة في بعض المناطق ضمن شمال وشرق سوريا كالتي حدثت في منبج قبل اجتماع الناتو هي مخطط والهدف منه تشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب مرتزقة داعش، لإيقاف الدعم المقدم لها، وعكس الحقائق وتأليب الرأي العام ضد الإدارة الذاتية.

′الائتلاف لا يمثل الشعب السوري ولا حتى المعارضة′

وأشار محمد إلى أن رئيس "الائتلاف" نصر الحرير يدّعي أنه سوري ومعارض، وفي الوقت نفسه يطالب دولة محتلة كتركيا باجتياح مناطق شمال وشرق سوريا، وأكد أن "الائتلاف" لا يمثل السوريين ولا حتى المعارضة السورية.

ونوّه محمد أن "الائتلاف" أعلن أنه معارض لسياسات حكومة دمشق، إلا أنهما يمتلكان نفس الذهنية ضد الكرد، ولم يحارب حكومة دمشق، وأوضح أنه "إذا كانت ادعاءات الائتلاف صحيحة وهدفه دمقرطة سوريا، فعليه التوجه إلى دمشق واللاذقية، لا التوجه إلى مناطق شمال وشرق سوريا. الائتلاف هو أداة بيد حكومة العدالة والتنمية وينفذ مخططاتها في مناطقنا".

وأكد طلال محمد أن هدف "الائتلاف" الرئيس هو تطبيق سياسات دولة الاحتلال التركية في مناطق شمال وشرق سوريا.

ANHA