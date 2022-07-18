طلاب ومعلمو جامعة كوباني يباركون الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز

وقرئ البيان أمام مبنى الجامعة بمشاركة العشرات من طلاب الجامعة والمعلمين والمعلمات، من قبل عضوة أرشيف شؤون الطلبة في جامعة كوباني سوزدار محمود، وجاء فيه "ثورة 19 تموز هي الثورة التي ناضلت بوجه الفاشية والوحشية. وفي وقت يواجه فيه شعب المنطقة التهديدات والهجمات فإن شباب وشابات المنطقة هم أمل المستقبل وأصبحوا رمزاً للإرادة القوية".

وأشار البيان إلى أن شباب هذه المنطقة حموا الإنسانية في وقت لم تستطع الدول الكبرى فعل ذلك وفي الوقت نفسه وبعد أن كانوا تحت سلطة الغير تمكن شباب المنطقة من بناء إدارتهم بإمكانياتهم الضعيفة ونجحوا في ذلك.

وأكد البيان أنه في وقت كانت تتعرض المرأة فيه لكافة أنواع الاضطهاد من قبل المجتمع بسبب العادات والتقاليد والدين، استطاعت المرأة في روج آفا تعزيز إرادتها وكسر تلك القيود.

ونوه البيان إلى أن الهدف من التهديدات التي تواجهها منطقة شمال وشرق سوريا هو إخماد نار ثورة 19 تموز وسلب كافة مكتسباتها.

وشدد البيان على أن الوقت هو وقت تكاتف المجتمع والشباب معاً للوقوف في وجه التهديدات بالإضافة إلى عمل كافة المؤسسات والأحزاب معاً لمواجهة أي تهديد على المنطقة.

وعاهد البيان بالسير على خطى الشهداء وحماية مكتسباتهم، وناشد كافة المنظمات الدولية أن تتخذ موقفاً صارماً حيال تهديدات الاحتلال التركي.

(م ع/ك)

ANHA