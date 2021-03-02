طلاب مدرسة في قامشلو يشاركون في حملة الجدائل الخضراء

وجاءت مشاركة الطلبة بناءً على طلب هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، في مسعى لنشر ثقافة زراعة الأشجار والاعتناء بها بين صفوف الطلبة.

وتقوم حملة الجدائل الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من زراعة البذور مرورًا بالمرحلة الأخيرة وهي نقل الشتول لزراعتها في المناطق تحت إشراف اللجنة العلمية.

ومن المقرر أن تجهز الشتول بعد عامين، وهي لأشجار "العنب والتين والتوت والرمان"، ويجري العمل على تأمين بذور أنواع أخرى من أشجار الفاكهة.

وقالت ستيرا إبراهيم الناطقة باسم مدرسة محمود أسعد إنهم يهدفون إلى تعليم الطلبة ثقافة التعاون وزراعة الأشجار منذ الصغر، وأن يبذلوا الجهود في هذا السبيل منذ الصغر.

وأوضحت أن مدرستهم هي أولى المدارس التي تنضم إلى الحملة، وهذا ما أعطى دافعًا معنويًّا كبيرًا للطلبة.

يشار إلى أن حملة "الجدائل الخضراء" انطلقت في تشرين الأول عام 2020، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء في مناطق شمال وشرق سوريا وإقليم الجزيرة تحديدًا، وذلك من جانب مجموعة من الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

)ج)

ANHA