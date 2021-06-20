طلاب جامعة كوباني يتظاهرون تنديداً لاغتيال دنيز بويراز

وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى الجامعة حاملين صور الشهيدة دنيز بويراز ولافتة كتبت عليها "دنيز رمز الكرامة الإنسانية...لنحافظ على كرامتنا" وجابت التظاهرة حرم الجامعة، وبعد الوصول إلى أمام باب الجامعة قرئ بيان بالغة الكردية من قبل الإدارية في الجامعة ياسمين محمد وقالت:

جاء في البيان:" مرة أخرى شن العدو الفاشي الهجوم على المرأة الثورية. مثل ساكينة، سيفي، هفرين، زهرة والمئات من نجمات الحرية هذه المرة كانت دنيز بويراز.

مثلما يسعى محتل مزوبوتاميا وكردستان منذ آلاف السنين إلى كسر المجتمع الحر في شخص المرأة اليوم أيضاً يتحرك بالوحشية نفسها. وحوش الظلام يخافون من نور النجوم. بنات وشباب وطن النار يبثون في نفوسهم الخوف والرعب لذلك لا يحاربون بشكل مباشر. الأشخاص الخائفون ينصبون كمائن الخوف ويستخدمون المصائد. يلجؤون إلى أدوات وأسلحة وتقنيات أصحابهم المتخفين خلف الستار. لا يحاربون بقوتهم وثقتهم، وهذا سبب وقوفهم دائماً خلف الخداع والقذارة.

الشابة الكردية دنيز أيضاً استشهدت بهذه الطريقة، العدو الوحشي هاجمها وقام باغتيالها خلال كمين. وكل ذلك حصل في وضح النهار أمام من يفترض أن يكونوا قوات أمن. دنيز لم تكن تملك سلاحاً ولا أداة للدفاع عن النفس سوى قلب طاهر ووجه مبتسم. قام أحد مرتزقة أردوغان الداعشي الفاشي باستهدافها أمام أعين الجميع مما أدى لاستشهادها. هذا المرتزق والآلاف من المرتزقة مما يسمى جيش السادات والذي يشكل داعش الرسمي للدولة التركية وأردوغان شن الهجمات على روج آفا لسنوات. ولكنهم هُزموا، دُحروا وهربوا. والآن يشنون الهجمات على حزب الشعوب الديمقراطي HDP وأعضائه المدنيين.

الشابة الكردية دنيز بويراز أيضاً كانت واحدة من هؤلاء الأعضاء، كانت وطنية ومحبة لشعبها ووطنها.

نحن كمبادرة "المستقبل يتكلم" ندين ونلعن اغتيال المرأة الفخورة دنيز. ونقول لأعداء الإنسانية والدولة التركية المحتلة وأروغان الفاشي بأنكم ستختنقون بظلامكم وستُهزمون.

الموت للفاشية، المقاومة حياة".

(ج عم)

ANHA